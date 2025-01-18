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Ракурс
Десантники ВСУ поразили российскую бронемашину. Фото: Генштаб

Десантники ВСУ поразили российскую бронемашину и взяли оккупантов в плен (ФОТО)

18 янв 2025, 16:49
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Українські десантники на Вовчанському напрямку поповнили обмінний фонд.

На одній із ділянок фронту російські загарбники намагалися прорватися вперед на бронетехніці. Окупанти спробували таким чином штурмувати будівлю, в якій тримали оборону воїни 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ. Про це Десантно-штурмові війська Збройних сил України 18 січня повідомили у Facebook.

Один із десантників з гранатомету підбив ворожу підбив ворожу МТ-ЛБ, яка везла піхоту до українських позицій. Вцілілі росіяни спішилися та почали штурмувати будівлю. Єгері викликали підмогу й прийняли бій, який тривав майже три години.

Зазначаються, що при підтримці штурмовиків, десантники зачистили будівлю і захопили в полон шістьох російських загарбників.

Десантники ЗСУ взяли окупантів у полон. Фото: ДШВ

Нагадаємо, двоє десантників 79-ї окремої штурмової бригади ЗСУ підійшли впритул до однієї з російських позицій й взяли у полон 14 окупантів.

Источник: Ракурс


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