Пограничники искусно ударили по российской колонне. Фото:

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Українські прикордонники продовжують битися з російськими загарбниками на різних ділянках фронту.

Зокрема, на Сумському напрямку бійці об'єднаної штурмової бригади «Сталевий Кордон» завдали потужного удару по колоні окупантів. Росіян виявили, коли вони вночі рухалися польовою дорогою. По противнику відпрацювали з реактивної системи залпового вогню Rak. Про це Державна прикордонна служба України повідомила у Telegram.

Внаслідок кількох влучних ударів були повністю знищені БМП й квадроцикл, а щонайменше четверо загарбників — ліквідовані.

Також у ДПСУ показали, як бійці бригади «Форпост» відбили штурм на Вовчанському напрямку. Ворога зупинили ударами безпілотників та артилерії. У ході бою була знищена ворожа техніка, а шестеро окупантів потрапили в полон.

Нагадаємо, десантники Збройних сил України на Вовчанському напрямку за допомогою гранатомету підбили російську «мотолигу» й взяли шістьох окупантів у полон.