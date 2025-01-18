Агенты ФСБ корректировали обстрелы Киева и Харьковщины. Фото: СБУ

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Агентурну мережу ФСБ наводила російські удари по Києву та Харківщині.

Зловмисники шпигували за локаціями Сил оборони та коригували повітряні удари окупантів. А керівником ворожого осередку був діючий інженер комунального підприємства «Київський метрополітен». Росіяни завербували його у 2015 році у Москві. Ворог «розконсервував» агента після початку повномасштабної війни. Про це Служба безпеки України 18 січня повідомила у Facebook.

Зраднику наказали збирати інформацію про місця базування та маршрути пересування ЗСУ та їхніх вантажів, а також наведення по них ракетних і дронових атак противника. До роботи резидент залучив своїх знайомих — своїх матір та брата, а також колишнього працівника «Укрзалізниці» та водія міжнародних автоперевезень.

Слідство встановило, що сам резидент особисто наводив ракетні удари по Києву. Його та його спільників вже затримали.

Двом затриманим та двом родичам керівника ворожого осередку вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та чч. 1, 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) ККУ. Їм загрожує від восьми років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області українські правоохоронці затримали російського агента, який коригував ракетно-дронові удари по місцевих локаціях Сил оборони. Для конспірації він відростив довге волосся й видавав себе за дівчину — маскуючись під жіночим одягом фотографував військові об'єкти і фіксував їхні координати.