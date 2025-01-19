TikTok приостановил работу в США. Фото:

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Ракурс

TikTok у Сполучених Штатах Америки 19 січня припинив роботу.

Роботу сервісу заблоковано. А в суботу ввечері, 18 січня, соцмережа зникла з магазину App Store, а в Google Play видає помилку. Це сталося незадовго до того, як набув чинності закон, який зобов’язував материнську компанію TikTok, ByteDance, продати платформу до 19 січня. В іншому випадку її чекало блокування, як і відбулося. Про це пише NPR.

У США ухвалено закон, що забороняє TikTok. Нам пощастило, що президент Трамп дав зрозуміти, що працюватиме з нами над рішенням… щойно вступить на посаду. Будь ласка, залишайтеся з нами, — користувачі отримують таке повідомлення при спробі відкрити застосунок або сайт.

Як відомо, палата представників Конгресу США у березні 2024 року ухвалила законопроект, який може заборонити соцмережу TikTok у США. У квітні законопроект підтримав Сенат США, а згодом його підписав президент Джо Байден.

Закон мав набути чинності 19 січня 2025 року з можливістю одноразової 90-денної затримки, наданої президентом, якщо до того моменту не завершать продаж соцмережі.

Нагадаємо, 17 січня Верховний суд Сполучених Штатів Америки відмовився блокувати закон про заборону або продаж TikTok. А обраний президент США Дональд Трамп заявляв, що надасть TikTok 90-денну відстрочку від потенційної заборони у США, після того як вступить на посаду 20 січня.

Джерело: NPR