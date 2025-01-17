Долю TikTok у США вирішить Трамп

https://racurs.ua/ua/n203225-dolu-tiktok-u-ssha-vyrishyt-tramp.html

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Верховний суд США відмовився блокувати закон про заборону або продаж TikTok.

Про це повідомляє CNBC.

Судді 9-ма голосами проти 0 відмовилися рятувати платформу, якою користується близько половини всіх американців.

Немає сумніву, що для понад 170 мільйонів американців TikTok пропонує особливий і широкий спосіб для самовираження… Але Конгрес вирішив, що відчуження є необхідним для розв’язання підтверджених проблем національної безпеки щодо практики збору даних TikTok і відносин з іноземним супротивником, — йдеться в рішенні суду.

На думку суддів, ризик для національної безпеки США через зв’язок соцмережі з Китаєм переважує побоювання щодо обмеження свободи слова.

Соцмережі загрожує блокування вже з 19 січня. Водночас Дональд Трамп може вирішити не застосовувати цей закон.

Одночасно TikTok є одним з найбільших спонсорів інавгурації Трампа.

Вечірка під назвою Power 30 Awards відбудеться 19 січня у центрі Вашингтону. TikTok називають головним спонсором цього заходу. Зокрема, спонсорські внески коливаються від $10 до $50 тисяч.

Загалом таку вечірку Трамп вирішив провести на честь інфлюенсерів, які допомогли йому поширити свої передвиборчі меседжі.

У квітні 2024 року президент США Джо Байден підписав закон про заборону TikTok у США, якщо його не продадуть американській компанії.