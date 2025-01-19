Израиль объявил о введении режима прекращения огня. Фото:

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Ізраїль оголосив про початок перемир’я у Секторі Газа.

Ізраїльська влада оголосила про запровадження режиму припинення вогню після того, як терористичне угруповання ХАМАС передало список перших заручників, яких мають звільнити 19 січня. Перемир’я мало набути чинності об 11.15, однак було заплановане на 8.30. Про це повідомило видання The Time of Israel.

Зазначається, що спочатку перемир’я відклали через те, що ХАМАС затягнув з передачею списку імен трьох жінок-заручниць, яких мають звільнити сьогодні.

До оголошення перемир’я Армія оборони Ізраїлю продовжувала завдавати ударів по об'єктах терористів ХАМАС у Секторі Газа протягом останніх двох годин.

Нагадаємо, цього тижня Ізраїль і терористичне угруповування ХАМАС за участі посередників досягли угоди про припинення вогню у Секторі Газа та звільнення ізраїльських заручників.

Днями уряд Ізраїлю остаточно схвалив угоду з ХАМАС. У рамках угоди сьогодні мають звільнити перших заручників.

Джерело: The Time of Israel