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Российские «шахеды» продолжают залетать в беларусь во время атак по Украине, фото: «Белорусский Гаюн»
12 «шахедов» ночью и утром залетели в беларусь — Гаюнhttps://racurs.ua/n203281-12-shahedov-nochu-i-utrom-zaleteli-v-belarus-gaun.htmlРакурс
Щонайменше 12 заходів російських дронів-камікадзе типу «Шахед» до білорусі з України були зафіксовані сьогодні, 19 січня, вночі та в першій половині дня.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».
Дрони рухалися курсом на Комарин, Лоєв, Бивальки, Асаревичі, Червону Буду та проходили через так званий «білоруський коридор»:
- перший «шахед» залетів о 00.50 на Комарин и вилетів на Чорнобиль в 00.54;
- також заходи були о 01.50, 05.23, 05.50, 06.01, 06.12, 06.13, 06.29 (тричі), 07.25 и 13.03.
Білоруська авіація цієї ночі не піднімалася.
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