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Російські «шахеди» продовжують залітати до білорусі під час атак по Україні, інфографіка: «Беларускі Гаюн»

12 «шахедів» вночі та вранці залетіли до білорусі — Гаюн

19 січ 2025, 17:46
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Щонайменше 12 заходів російських дронів-камікадзе типу «Шахед» до білорусі з України були зафіксовані сьогодні, 19 січня, вночі та в першій половині дня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Дрони рухалися курсом на Комарин, Лоєв, Бивальки, Асаревичі, Червону Буду та проходили через так званий «білоруський коридор»:

  • перший «шахед» залетів о 00.50 на Комарин и вилетів на Чорнобиль в 00.54;
  • також заходи були о 01.50, 05.23, 05.50, 06.01, 06.12, 06.13, 06.29 (тричі), 07.25 и 13.03.

Білоруська авіація цієї ночі не піднімалася.

Російські «шахеди» продовжують залітати до білорусі під час атак по Україні, інфографіка: «Беларускі Гаюн»

Джерело: Ракурс


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