Російські «шахеди» продовжують залітати до білорусі під час атак по Україні, інфографіка: «Беларускі Гаюн»

https://racurs.ua/ua/n203281-12-shahediv-vnochi-ta-vranci-zaletily-do-bilorusi-gaun.html

Ракурс

Щонайменше 12 заходів російських дронів-камікадзе типу «Шахед» до білорусі з України були зафіксовані сьогодні, 19 січня, вночі та в першій половині дня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Дрони рухалися курсом на Комарин, Лоєв, Бивальки, Асаревичі, Червону Буду та проходили через так званий «білоруський коридор»:

перший «шахед» залетів о 00.50 на Комарин и вилетів на Чорнобиль в 00.54;

також заходи були о 01.50, 05.23, 05.50, 06.01, 06.12, 06.13, 06.29 (тричі), 07.25 и 13.03.

Білоруська авіація цієї ночі не піднімалася.