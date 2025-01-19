Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські «шахеди» продовжують залітати до білорусі під час атак по Україні, інфографіка: «Беларускі Гаюн»
12 «шахедів» вночі та вранці залетіли до білорусі — Гаюнhttps://racurs.ua/ua/n203281-12-shahediv-vnochi-ta-vranci-zaletily-do-bilorusi-gaun.htmlРакурс
Щонайменше 12 заходів російських дронів-камікадзе типу «Шахед» до білорусі з України були зафіксовані сьогодні, 19 січня, вночі та в першій половині дня.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».
Дрони рухалися курсом на Комарин, Лоєв, Бивальки, Асаревичі, Червону Буду та проходили через так званий «білоруський коридор»:
- перший «шахед» залетів о 00.50 на Комарин и вилетів на Чорнобиль в 00.54;
- також заходи були о 01.50, 05.23, 05.50, 06.01, 06.12, 06.13, 06.29 (тричі), 07.25 и 13.03.
Білоруська авіація цієї ночі не піднімалася.
«Такої солідарності з Україною я не пригадую ніколи, навіть у 2014 році», — депутат Європарламенту Дайніус Жалімас
Племінниця за дядька — відповідає, або Новітня практика антикоррупціонерів щодо юросіб
ВАКС зважує досягнення викривача Кубракова і 91 детектива НАБУ
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...