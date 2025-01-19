Сили ППО України збили 43 з 61 ворожого дрона. Фото: Генштаб

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Ракурс

Українська ППО вночі знищувала російські безпілотники.

У ніч на 19 січня рф атакувала Україну 61-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, які запускали із напрямків Міллерово, Брянська й Орла у росії. До відбиття повітряного нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ 19 січня повідомили у Telegram.

Було збито 43-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Ще 15 дронів були локаційно втрачені. Один БпЛА досі перебуває у повітрі.

Нагадаємо, 17 січня у Бучанському районі Київської області внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА постраждав хлопчик 2012 року народження. Його госпіталізували до лікарні.