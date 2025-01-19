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Удаление боевой части российского беспилотника, фото: Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС
Боевую часть «шахеда» изъяли в Вышгороде Киевской области (ФОТО)https://racurs.ua/n203284-boevuu-chast-shaheda-izyali-v-vyshgorode-kievskoy-oblasti-foto.htmlРакурс
На Київщині у місті Вишгород сьогодні, 19 січня, сапери вилучили бойову частину безпілотника «Герань-2» (російський варіант іранського «Шахеда»).
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС.
Рятувальники нагадують про необхідність дотримання правил безпеки у разі виявлення підозрілих предметів:
- не наближатися до них;
- не торкатися та не намагатися переміщати;
- негайно телефонувати на номер «101».
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