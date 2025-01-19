Удаление боевой части российского беспилотника, фото: Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС

https://racurs.ua/n203284-boevuu-chast-shaheda-izyali-v-vyshgorode-kievskoy-oblasti-foto.html

Ракурс

На Київщині у місті Вишгород сьогодні, 19 січня, сапери вилучили бойову частину безпілотника «Герань-2» (російський варіант іранського «Шахеда»).

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС.

Рятувальники нагадують про необхідність дотримання правил безпеки у разі виявлення підозрілих предметів: