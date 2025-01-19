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Удаление боевой части российского беспилотника, фото: Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС

Боевую часть «шахеда» изъяли в Вышгороде Киевской области (ФОТО)

19 янв 2025, 19:01
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На Київщині у місті Вишгород сьогодні, 19 січня, сапери вилучили бойову частину безпілотника «Герань-2» (російський варіант іранського «Шахеда»).

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС.

Рятувальники нагадують про необхідність дотримання правил безпеки у разі виявлення підозрілих предметів:

  • не наближатися до них;
  • не торкатися та не намагатися переміщати;
  • негайно телефонувати на номер «101».

Вилучення бойової частини російського безпілотника, фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС

Источник: Ракурс


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