Вилучення бойової частини російського безпілотника, фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС

https://racurs.ua/ua/n203284-boyovu-chastynu-shaheda-vyluchyly-u-vyshgorodi-na-kyyivschyni-foto.html

Ракурс

На Київщині у місті Вишгород сьогодні, 19 січня, сапери вилучили бойову частину безпілотника «Герань-2» (російський варіант іранського «Шахеда»).

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС.

Рятувальники нагадують про необхідність дотримання правил безпеки у разі виявлення підозрілих предметів: