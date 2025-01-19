Ракурсhttps://racurs.ua/
Вилучення бойової частини російського безпілотника, фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС
Бойову частину «шахеда» вилучили у Вишгороді на Київщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203284-boyovu-chastynu-shaheda-vyluchyly-u-vyshgorodi-na-kyyivschyni-foto.htmlРакурс
На Київщині у місті Вишгород сьогодні, 19 січня, сапери вилучили бойову частину безпілотника «Герань-2» (російський варіант іранського «Шахеда»).
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС.
Рятувальники нагадують про необхідність дотримання правил безпеки у разі виявлення підозрілих предметів:
- не наближатися до них;
- не торкатися та не намагатися переміщати;
- негайно телефонувати на номер «101».