ПВО снова работала ночью, в небе над 13 регионами сбито почти 100 БПЛА

https://racurs.ua/n203292-pvo-snova-rabotala-nochu-v-nebe-nad-13-regionami-sbito-pochti-100-bpla.html

Ракурс

У ніч на 20 січня 2025 року (із 19.00 19 січня) російські нацисти атакували Україну 141-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із п’яти напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф., а також застосував балістичну ракету «Іскандер-М» із Курської обл. по Сумщині.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 93 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях.

47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), два із них — полетіли в рф.