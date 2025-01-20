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Переработка нефти в россии обрушилась до 12-летнего минимума после ударов украинских дронов
Переработка нефти в россии обрушилась до 12-летнего минимума после ударов украинских дроновhttps://racurs.ua/n203304-pererabotka-nefti-v-rossii-obrushilas-do-12-letnego-minimuma-posle-udarov-ukrainskih-dronov.htmlРакурс
Російські НПЗ минулого року знизили переробку сировини до 12-річного мінімуму — до близько 267 млн тонн — через позапланові ремонти після атак українських БПЛА та обвалу маржі.
Негативний вплив на експорт також мала заборона на вивезення бензину, введена для захисту внутрішнього ринку, пишуть 20 січня The Moscow News.
Як повідомляється, Україна минулого року атакувала кілька російських нафтопереробних заводів та паливних об'єктів, включно з Волгоградським НПЗ «Лукойла», Омським НПЗ, Слов’янським та Новошахтинським НПЗ «Газпром нефті» та нафтопереробний завод «Роснефті» в Туапсе.
Відтак, росія у 2024 році скоротила експорт нафтопродуктів через свої морські порти на 9,1% до попереднього року, до 113,7 млн тонн, на тлі падіння виробництва палива на НПЗ.
«Ракурс» писав, що наприкінці грудня минулого року Новошахтинський завод із переробки нафтопродуктів, який є найбільшим на півдні росії, зупинив обидві установки первинної переробки нафти внаслідок атаки українських дронів. Єдиний завод в Ростовській області потужністю 5,6 млн тонн нафти на рік у ніч проти 19 грудня зазнав атаки українських безпілотників, після чого на підприємстві виникла велика пожежа.
Перед тим Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив удар по терміналу нафтопродуктів «Стальной конь» в Орловській області рф у ніч проти 14 грудня.
Окрім того, в ніч проти 11 грудня українські військові завдали удару по нафтобазі у Брянській області рф.
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