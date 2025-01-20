Переробка нафти в росії обвалилася до 12-річного мінімуму після ударів українських дронів

https://racurs.ua/ua/n203304-pererobka-nafty-v-rosiyi-obvalylasya-do-12-richnogo-minimumu-pislya-udariv-ukrayinskyh-droniv.html

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Російські НПЗ минулого року знизили переробку сировини до 12-річного мінімуму — до близько 267 млн тонн — через позапланові ремонти після атак українських БПЛА та обвалу маржі.

Негативний вплив на експорт також мала заборона на вивезення бензину, введена для захисту внутрішнього ринку, пишуть 20 січня The Moscow News.

Як повідомляється, Україна минулого року атакувала кілька російських нафтопереробних заводів та паливних об'єктів, включно з Волгоградським НПЗ «Лукойла», Омським НПЗ, Слов’янським та Новошахтинським НПЗ «Газпром нефті» та нафтопереробний завод «Роснефті» в Туапсе.

Відтак, росія у 2024 році скоротила експорт нафтопродуктів через свої морські порти на 9,1% до попереднього року, до 113,7 млн тонн, на тлі падіння виробництва палива на НПЗ.