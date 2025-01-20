Военные смогут за 1 грн присылать и получать посылки до 30 кг в прифронтовых отделениях «Новой почты»

https://racurs.ua/n203305-voennye-smogut-za-1-grn-prisylat-i-poluchat-posylki-do-30-kg-v-prifrontovyh-otdeleniyah-novoy.html

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Військові зможуть всього за 1 гривню надсилати та отримувати посилки до 30 кг у прифронтових відділеннях «Нової пошти».

Як повідомила заступниця міністра оборони, для цього треба зайти у застосунок «Армія+", розділ «Плюси» та обрати «Нова пошта». Там можна буде згенерувати до трьох штрихкодів щомісяця на доставлення посилок за 1 грн.

«Нова пошта» приєдналася до програми Плюси у застосунку Армія+. Відтепер військовослужбовці в Армія+ зможуть відправляти та отримувати вантажі до 30 кг за 1 грн у відділеннях прифронтових областей: Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської.

Щоб скористатися послугою, достатньо згенерувати штрихкод у застосунку й показати його оператору відділення, який активує пропозицію, зазначають у Міноборони.