Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Військові зможуть всього за 1 гривню надсилати та отримувати посилки до 30 кг у прифронтових відділеннях «Нової пошти»

Військові зможуть всього за 1 гривню надсилати та отримувати посилки до 30 кг у прифронтових відділеннях «Нової пошти»

20 січ 2025, 12:52
999

Військові зможуть всього за 1 гривню надсилати та отримувати посилки до 30 кг у прифронтових відділеннях «Нової пошти».

Як повідомила заступниця міністра оборони, для цього треба зайти у застосунок «Армія+", розділ «Плюси» та обрати «Нова пошта». Там можна буде згенерувати до трьох штрихкодів щомісяця на доставлення посилок за 1 грн.

«Нова пошта» приєдналася до програми Плюси у застосунку Армія+. Відтепер військовослужбовці в Армія+ зможуть відправляти та отримувати вантажі до 30 кг за 1 грн у відділеннях прифронтових областей: Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської.

Щоб скористатися послугою, достатньо згенерувати штрихкод у застосунку й показати його оператору відділення, який активує пропозицію, зазначають у Міноборони.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів