Первого заместителя министра здравоохранения планировали убить, чтобы отомстить

https://racurs.ua/n203307-pervogo-zamestitelya-ministra-zdravoohraneniya-planirovali-ubit-chtoby-otomstit.html

Ракурс

СБУ та Нацполіція запобігли вбивству першого заступника міністра охорони здоров’я.

Затримано двох жителів Київщини, чоловіка та жінку, які планували вбити посадовця найближчим часом.

Як пише УП, замах готувався на першого заступника голови МОЗ Сергія Дуброва.

За даними слідства, у жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП, померла жінка. Перший заступник міністра, який є лікарем-анестезіологом, в той день чергував у медзакладі. Попри серйозні травми внаслідок аварії, друзі жінки вважали, що у її смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити, — ідеться в повідомленні прокуратури.

Впродовж кількох місяців вони стежили за розпорядком дня та пересуванням потенційної жертви, винайняли квартиру у тому ж житловому комплексі, а для того, щоб залишатись непоміченими, постійно змінювали транспортні засоби.

Щоб ліквідувати посадовця із пістолета, вони тривалий час ходили у приватний тир і практикували свої навички зі стрільби.

Потім підшукали продавця зброї на чорному ринку — і були затримані під час передачі грошей за пістолет, який мав стати знаряддям вбивства.