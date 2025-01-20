Дуб памяти Ленина – Кабмин провел масштабную дерусификацию географических названий

https://racurs.ua/n203310-dub-pamyati-lenina-kabmin-provel-masshtabnuu-derusifikaciu-geograficheskih-nazvaniy.html

Ракурс

Кабінет міністрів перейменував сотні географічних об'єктів. Зокрема, у Самарівському районі Дніпропетровської області ботанічна пам’ятка природи Дуб пам’яті Леніна перейменована на Козацький Дуб.

Про це ідеться в постанові КМУ від 17 січня 2025 року № 49 «Про перейменування деяких географічних об'єктів».

Балка Кацапівка в Кам’янському районі Дніпропетровської області перейменована на балку Зелена. Постановою змінені назви на кшталт «Ленінське», «Клари Цеткін», «Пушкінське» на Козацьке, Степове, Польове та інше.

Крім того, уряд перейменував десятки об'єктів в окупованому Криму, повернувши історичні кримськотатарські назви: урочище Аврорівка на Башбек, річка Воронцівка на Кучук-Чатирлик, джерело Кутузовський фонтан на Сюнгю-Су та інше.