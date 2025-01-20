Выслать мигрантов, вернуть Панамский канал, поднять таможенные тарифы, слетать на Марс – главные заявления Трампа на инаугурации

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Президент США Дональд Трамп, як очікується, підпише близько 100 виконавчих указів протягом декількох годин після вступу на посаду 20 січня.

За свідченнями команди Трампа і повідомленнями американських медіа, перші укази будуть підписані безпосередньо перед прихильниками Трампа на стадіоні Capital One Arena, де триватиме святковий мітинг.

Президент Трамп 20 січня у своїй інавгураційній промові після складання присяги оголосив початок «золотого віку Америки». Він також наголосив, що кожного дня роботи своєї адміністрації буде «ставити Америку на перше місце».

Насамперед Трамп оголосив про надзвичайну ситуацію на кордоні США з Мексикою, а також надзвичайний стан в енергетиці задля збільшення видобування нафти й газу.

Це має на меті зменшити світові ціни.

Усі нелегальні іммігранти негайно будуть затримані і ми почнемо повернення мільйонів представників кримінального світу до країн, з яких вони приїхали. Ми відновимо мій підхід «Залишайся у Мексиці». Я надішлю військовослужбовців на наш південний кордон для того, щоб виправити цю ситуацію, — заявив він.

Також Трамп заявив, що скасує «мандат» на електромобілі, щоб врятувати великих американських виробників авто.

Трамп заявив, що підпише виконавчий указ про припинення урядової цензури та повернення свободи слова в Америці.

Відсьогодні офіційна політика США: існує лише дві статі: чоловіча та жіноча, заявив Трамп.

Трамп заявив, що змінить назву Мексиканської затоки на Затоку Америки.

Одне з важливих економічних рішень нового президента: впровадження тарифів на іноземні товари (буде створений зовнішній податковий комітет для цього). А також буде створено офіс урядової ефективності (DOGE), а також Трамп пообіцяв повернення на службу військових, яких звільнили за невиконання політики вакцинації від ковіду.

Ще заяви Дональда Трампа: Ми повернемо собі Панамський канал. Ми ступимо на планету Марс. Мексиканську затоку незабаром буде перейменовано на Затоку Америки.

Новий президент США заявив, що «прапор його країни майорітиме на Марсі». На це Ілон Маск усміхнувся. Головна місія Маска — зробити життя багатопланетним і колонізувати Марс.

Також Трамп сказав, що планує побудувати «найсильніші Збройні сили, які ніхто до цього й не бачив».

Господь порятував мене для того, щоб Америка знову стала великою", каже Трамп, згадуючи напад на нього влітку 2024-го року.

Після цього у залі аплодували.