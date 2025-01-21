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Сервисные центры МВД возобновили регистрацию авто после месячного перерыва
Сервисные центры МВД возобновили регистрацию авто после месячного перерываhttps://racurs.ua/n203361-servisnye-centry-mvd-vozobnovili-registraciu-avto-posle-mesyachnogo-pereryva.htmlРакурс
Сервісні центри МВС відновили реєстрацію автомобілів після місячної перерви. Тепер попереджають про черги.
Із 21 січня у сервісних центрах МВС відновлено надання реєстраційних послуг, повʼязаних зі зміною власника транспортного засобу.
Обслуговування в сервісних центрах МВС здійснюється за попереднім записом у системі «Е-запис».
Водночас у міністерстві визнали, що наразі можливі проблеми з авторизацією у системі через великий попит і перенавантаження, у такому випадку радять повторити спробу пізніше.
Внаслідок атаки на держреєстри наприкінці 2024 року були недоступні послуги, повʼязані зі зміною власника:
за договором купівлі — продажу, укладеним в сервісному центрі МВС, у субʼєктів господарювання, у нотаріуса, в ЦНАПі та через «Дію»;
за договором дарування, міни, за спадщиною;
за договором лізингу, біржовою угодою;
вибракування.
Сьогодні Кабмін також вніс зміни до постанов, що спрощує низку процедур, зокрема:
- вибір поштового оператора. Водійські посвідчення, техпаспорти й номерні знаки можна буде отримувати через будь-яку зручну поштову службу. Раніше така процедура здійснювалась виключно через «Укрпошту». Нові правила набудуть чинності через шість місяців після публікації Постанови.
- зняття авто з обліку. Власники авто, які тимчасово не користуються транспортом в Україні, зможуть зняти його з обліку. Це дозволить укладати договори страхування на коротші терміни — від 15 днів до п’яти місяців. Такий механізм полегшить процедуру для людей, що користуються транспортними засобами сезонно або ж тимчасово не використовують їх.
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