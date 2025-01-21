18 штатов подали в суд из-за попытки Трампа отменить гражданство по праву рождения в США

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18 штатів подали до суду через спробу президента США Дональда Трампа скасувати громадянство дітям мігрантів, які отримали його за правом народження на американській землі.

У позові стверджується, що указ Трампа, підписаний ним у перший день свого президентства, порушує 14-ту поправку до конституції, яка говорить, що люди, народжені на американській землі, стають громадянами США від народження.

Позов подано від імені 18 штатів, у яких при владі перебувають демократи, а також округу Колумбія (тобто міста Вашингтона, яке не має статусу штату) та мерії Сан-Франциско до федерального суду в Бостоні (штат Массачусеттс). Раніше аналогічний позов подала правозахисна організація ACLU.

У перший день свого нового президентського терміну Трамп підписав указ про те, що діти, що народилися в США, нелегальних іммігрантів або іноземців, які перебувають у країні законно, але тимчасово, без постійного посвідки на проживання, не мають автоматичного права на громадянство.

Як зазначають позивачі, це суперечить 14-й поправці до Конституції США, ратифікованої в 1868 році, і тлумаченню сенсу цієї поправки американськими судами протягом понад 100 років. Досі єдиним винятком вважалися діти, що народилися в США, акредитованих іноземних дипломатів.

Білий дім поки що не реагував на позови проти указу про громадянство з права народження.

Яке рішення не ухвалив би суд у Бостоні, сторони зможуть оскаржувати його в апеляційних судах і потім у Верховному суді. Шість із дев’яти суддів Верховного суду призначено президентами-республіканцями (у тому числі троє - самим Трампом), але вони не завжди підтримують рішення, що відповідають його побажанням.