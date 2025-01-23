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Атака российских беспилотников повлекла за собой повреждения на Киевщине, фото: Полиция Киевщины
Обломки БПЛА повредили дома и ЛЭП на Киевщине (ФОТО)https://racurs.ua/n203398-oblomki-bpla-povredili-doma-i-lep-na-kievschine-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 23 січня, здійснили чергову атаку безпілотниками по Київщині.
Про це повідомляють прес-служби поліції Київщини та Київської ОВА.
Зазначається, що внаслідок падіння уламків збитих безпілотників відомо про пошкодження в одному із населених пунктів:
- чотирьох приватних будинків;
- автомобіля;
- лінії електропередач;
- будівлі кафе та паркана.
Інформація про постраждалих наразі відсутня.
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