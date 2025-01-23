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Атака российских беспилотников повлекла за собой повреждения на Киевщине, фото: Полиция Киевщины

Обломки БПЛА повредили дома и ЛЭП на Киевщине (ФОТО)

23 янв 2025, 11:02
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Російські загарбники сьогодні, 23 січня, здійснили чергову атаку безпілотниками по Київщині.

Про це повідомляють прес-служби поліції Київщини та Київської ОВА.

Зазначається, що внаслідок падіння уламків збитих безпілотників відомо про пошкодження в одному із населених пунктів:

  • чотирьох приватних будинків;
  • автомобіля;
  • лінії електропередач;
  • будівлі кафе та паркана.

Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Атака російських безпілотників спричинила пошкодження на Київщині, фото: Поліція Київщини

Источник: Ракурс


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