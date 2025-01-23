Атака російських безпілотників спричинила пошкодження на Київщині, фото: Поліція Київщини

https://racurs.ua/ua/n203398-ulamky-bpla-poshkodyly-budynky-ta-lep-na-kyyivschyni-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 23 січня, здійснили чергову атаку безпілотниками по Київщині.

Про це повідомляють прес-служби поліції Київщини та Київської ОВА.

Зазначається, що внаслідок падіння уламків збитих безпілотників відомо про пошкодження в одному із населених пунктів:

чотирьох приватних будинків;

автомобіля;

лінії електропередач;

будівлі кафе та паркана.

Інформація про постраждалих наразі відсутня.