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Атака російських безпілотників спричинила пошкодження на Київщині, фото: Поліція Київщини
Уламки БПЛА пошкодили будинки та ЛЕП на Київщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203398-ulamky-bpla-poshkodyly-budynky-ta-lep-na-kyyivschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 23 січня, здійснили чергову атаку безпілотниками по Київщині.
Про це повідомляють прес-служби поліції Київщини та Київської ОВА.
Зазначається, що внаслідок падіння уламків збитих безпілотників відомо про пошкодження в одному із населених пунктів:
- чотирьох приватних будинків;
- автомобіля;
- лінії електропередач;
- будівлі кафе та паркана.
Інформація про постраждалих наразі відсутня.