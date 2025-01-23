Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Атака російських безпілотників спричинила пошкодження на Київщині, фото: Поліція Київщини

Уламки БПЛА пошкодили будинки та ЛЕП на Київщині (ФОТО)

23 січ 2025, 11:02
999

Російські загарбники сьогодні, 23 січня, здійснили чергову атаку безпілотниками по Київщині.

Про це повідомляють прес-служби поліції Київщини та Київської ОВА.

Зазначається, що внаслідок падіння уламків збитих безпілотників відомо про пошкодження в одному із населених пунктів:

  • чотирьох приватних будинків;
  • автомобіля;
  • лінії електропередач;
  • будівлі кафе та паркана.

Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Атака російських безпілотників спричинила пошкодження на Київщині, фото: Поліція Київщини

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів