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Последствия российских обстрелов, фото: ГСЧС

Пятеро спасателей пострадали за сутки из-за российских обстрелов (ФОТО)

23 янв 2025, 13:31
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У різних регіонах України лише за добу через через російські обстріли постраждали п’ятеро рятувальників ДСНС.

Також пошкоджено чотири одиниці техніки рятувальників. Про це сьогодні, 23 січня, повідомила прес-служба ДСНС,

Цинізм ворога не має меж — окупанти свідомо б’ють по тим, хто несе добро і допомогу. Але ні ракети, ні обстріли не зламають нашу волю, — наголошують у відомстві.

Наслідки російських обстрілів, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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