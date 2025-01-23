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Последствия российских обстрелов, фото: ГСЧС
Пятеро спасателей пострадали за сутки из-за российских обстрелов (ФОТО)https://racurs.ua/n203402-pyatero-spasateley-postradali-za-sutki-iz-za-rossiyskih-obstrelov-foto.htmlРакурс
У різних регіонах України лише за добу через через російські обстріли постраждали п’ятеро рятувальників ДСНС.
Також пошкоджено чотири одиниці техніки рятувальників. Про це сьогодні, 23 січня, повідомила прес-служба ДСНС,
Цинізм ворога не має меж — окупанти свідомо б’ють по тим, хто несе добро і допомогу. Але ні ракети, ні обстріли не зламають нашу волю, — наголошують у відомстві.
«Такой солидарности с Украиной я не припоминаю никогда, даже в 2014 году», — депутат Европарламента Дайниус Жалимас
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