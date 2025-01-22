Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
В Херсонской области спасатели дважды были атакованы россиянами, фото: ГСЧС
Рашисты дважды атаковали спасателей на Херсонщине (ФОТО)https://racurs.ua/n203378-rashisty-dvajdy-atakovali-spasateley-na-hersonschine-foto.htmlРакурс
Російські загарбники двічі атакували рятувальників на Херсонщині.
Про це сьогодні, 22 січня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зафіксовані такі випадки:
- у Херсоні армія рф здійснила обстріл одного з мікрорайонів міста. Під ударом опинились рятувальники, які саме там проводили аварійно-рятувальні роботи. Одного з них госпіталізували до лікарні з травмами. Також на місці події загорілась інженерна техніка ДСНС, яку вогнеборці загасили;
- у селі Білозерка окупанти здійснили обстріл пожежно-рятувального підрозділу селища. На щастя, з особового складу ніхто не постраждав — надзвичайники перебували в укритті. Пошкоджень зазнала будівля та дах підрозділу.
«Такой солидарности с Украиной я не припоминаю никогда, даже в 2014 году», — депутат Европарламента Дайниус Жалимас
Племянница за дядю — отвечает, или Новейшая практика антикоррупционеров в отношении юрлиц
ВАКС взвешивает достижения обличителя Кубракова и 91 детектива НАБУ
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...