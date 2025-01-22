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Ракурс
В Херсонской области спасатели дважды были атакованы россиянами, фото: ГСЧС

Рашисты дважды атаковали спасателей на Херсонщине (ФОТО)

22 янв 2025, 15:56
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Російські загарбники двічі атакували рятувальників на Херсонщині.

Про це сьогодні, 22 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зафіксовані такі випадки:

  • у Херсоні армія рф здійснила обстріл одного з мікрорайонів міста. Під ударом опинились рятувальники, які саме там проводили аварійно-рятувальні роботи. Одного з них госпіталізували до лікарні з травмами. Також на місці події загорілась інженерна техніка ДСНС, яку вогнеборці загасили;
  • у селі Білозерка окупанти здійснили обстріл пожежно-рятувального підрозділу селища. На щастя, з особового складу ніхто не постраждав — надзвичайники перебували в укритті. Пошкоджень зазнала будівля та дах підрозділу.

На Херсонщині рятувальники двічі були атаковані росіянами, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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