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На Херсонщині рятувальники двічі були атаковані росіянами, фото: ДСНС
Рашисти двічі атакували рятувальників на Херсонщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203378-rashysty-dvichi-atakuvaly-ryatuvalnykiv-na-hersonschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники двічі атакували рятувальників на Херсонщині.
Про це сьогодні, 22 січня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зафіксовані такі випадки:
- у Херсоні армія рф здійснила обстріл одного з мікрорайонів міста. Під ударом опинились рятувальники, які саме там проводили аварійно-рятувальні роботи. Одного з них госпіталізували до лікарні з травмами. Також на місці події загорілась інженерна техніка ДСНС, яку вогнеборці загасили;
- у селі Білозерка окупанти здійснили обстріл пожежно-рятувального підрозділу селища. На щастя, з особового складу ніхто не постраждав — надзвичайники перебували в укритті. Пошкоджень зазнала будівля та дах підрозділу.
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