Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російських обстрілів, фото: ДСНС

П’ятеро рятувальників постраждали за добу через російські обстріли (ФОТО)

23 січ 2025, 13:31
999

У різних регіонах України лише за добу через через російські обстріли постраждали п’ятеро рятувальників ДСНС.

Також пошкоджено чотири одиниці техніки рятувальників. Про це сьогодні, 23 січня, повідомила прес-служба ДСНС,

Цинізм ворога не має меж — окупанти свідомо б’ють по тим, хто несе добро і допомогу. Але ні ракети, ні обстріли не зламають нашу волю, — наголошують у відомстві.

Наслідки російських обстрілів, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів