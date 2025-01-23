Наслідки російських обстрілів, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n203402-p-yatero-ryatuvalnykiv-postrajdaly-za-dobu-cherez-rosiyski-obstrily-foto.html

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У різних регіонах України лише за добу через через російські обстріли постраждали п’ятеро рятувальників ДСНС.

Також пошкоджено чотири одиниці техніки рятувальників. Про це сьогодні, 23 січня, повідомила прес-служба ДСНС,