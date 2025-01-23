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Наслідки російських обстрілів, фото: ДСНС
П’ятеро рятувальників постраждали за добу через російські обстріли (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203402-p-yatero-ryatuvalnykiv-postrajdaly-za-dobu-cherez-rosiyski-obstrily-foto.htmlРакурс
У різних регіонах України лише за добу через через російські обстріли постраждали п’ятеро рятувальників ДСНС.
Також пошкоджено чотири одиниці техніки рятувальників. Про це сьогодні, 23 січня, повідомила прес-служба ДСНС,
Цинізм ворога не має меж — окупанти свідомо б’ють по тим, хто несе добро і допомогу. Але ні ракети, ні обстріли не зламають нашу волю, — наголошують у відомстві.
«Такої солідарності з Україною я не пригадую ніколи, навіть у 2014 році», — депутат Європарламенту Дайніус Жалімас
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