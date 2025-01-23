Прекращение международной поддержки из бюджета США – как пострадает Украина

https://racurs.ua/n203420-prekraschenie-mejdunarodnoy-podderjki-iz-budjeta-ssha-kak-postradaet-ukraina.html

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Указ Дональда Трампа про 90-денну паузу в наданні міжнародної підтримки не впливає на програми збройної допомоги Україні.

Про це в Пентагоні підтвердили Українській службі Голосу Америки.

Безпекова допомога Україні не підпадає під обмеження нещодавнього указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки, — повідомили в Міноборони США.

Постачання військової допомоги від США Україні станом на сьогодні триває, заявив на брифінгу 23 січня речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Нагадаємо, що у перший день президентства Трамп підписав низку указів, зокрема про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.

А як щодо невійськової допомоги Україні після призупинки міжнародної допомоги США?

У відповідь на запит Радіо Свобода посольство США в Україні посилається на оприлюднений текст указу президента Дональда Трампа і додаткових пояснень не надає.

Від початку повномасштабної війни Агентство з міжнародного розвитку (USAID) надало Україні 2,6 млрд дол. гуманітарної допомоги, 5 млрд дол. на розвиток та понад 30 млрд дол. прямої бюджетної підтримки.

Нардепка Інна Совсун пояснює, що критично важливий напрям бюджетної підтримки може постраждати найбільше:

Це ті кошти, за які ми підтримували наших внутрішньо переселених осіб, відбудовували деокуповані території, посилювали енергетичну систему в країні.

За даними USAID, з 2022 року третина українських фермерів скористалася різними видами підтримки від агентства, що дало дохід українській економіці у мільярд доларів.

У Всеукраїнській аграрній раді відповіли Радіо Свобода, що «до моменту, поки немає офіційних коментарів, що фінансування дійсно буде припинене», їхні представники коментувати ситуацію не зможуть.