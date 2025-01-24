Установленное лицо российского военного преступника, казнившего шесть украинских военнопленных. Фото:

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Ракурс

Названо особу російського воєнного злочинця, який брав участь у страті щонайменше шістьох полонених бійців ЗСУ на Донецькому напрямку.

Воєнний злочинець — це солдат підрозділу «Шторм» 30-ї окремої мотострілецької бригади рф Олег Яковлєв. Цей підрозділ брав участь і зазнавав величезних втрат у боях за Авдіївку та Очеретине. Про це повідомив проект evocation.info.

Учасники злочину на відео постійно звертаються до власника телефону та головного виконавця страти із позивним «Сара». Саме ця зачіпка дозволила вийти на фігуранта відеозапису. У своєму телеграмі (на номері телефону +79063130009) рашист записаний як «Папа Сара». Також на цьому обліковому записі опубліковані деякі фото ката, на одному з яких окупант позує у спорядженні з написом «Сара», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей персонаж міг активно вживати наркотики. Воєнний злочинець народився 16 червня 1992 року і мешкає у Саратові. У цивільному житті цей рашист займався відкачуванням вигрібних ям, вживанням алкоголю та наркотиків. Про свої наркопригоди навіть складає реп. З дружиною розлучений, має двох дітей. Крім того, цей росіянин вважає себе віруючою людиною.

Нагадаємо, через розстріл росіянами українських військовополонених на Донеччині Офісу генерального прокурора розпочав досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей — ч. 2 ст. 438 КК України.