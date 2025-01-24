Разрушение в Киевской области. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n203425-tri-cheloveka-pogibli-na-kievschine-v-rezultate-vrajeskoy-bpla-ataki.html

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Російська атака БпЛА призвела до загибелі цивільних на Київщині.

У Фастівському районі уламки БпЛА влучили у 10-поверховий житловий будинок, спричинивши пожежу та руйнування на шостому та сьомому поверхах. Рятувальники евакуювали 150 мешканців й врятували травмованого чоловіка з шостого поверху та заблоковану жінку з девятого поверху. Також було виявлено тіло 36-річного загиблого.

На місці події працювали 49 рятувальників й 13 одиниць техніки, а психологи надавали підтримку постраждалим. Також було розгорнуто пункт незламності.

А в Броварах уламки російського безпілотника впали на житловий будинок й виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння, але виявили в оселі загибле подружжя — чоловіка 1966 року народження його 59-річну дружину.

Нагадаємо, 23 січня російські загарбники також атакували Київщину безпілотниками. Внаслідок падіння уламків збитих безпілотників в одному з сіл було пошкоджено чотири приватні будинки, лінію електропередач й будівлю кафе.