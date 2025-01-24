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Ракурс
Разрушение в Киевской области. Фото: ГСЧС

Три человека погибли на Киевщине в результате вражеской БпЛА-атаки

24 янв 2025, 09:20
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Російська атака БпЛА призвела до загибелі цивільних на Київщині.

У Фастівському районі уламки БпЛА влучили у 10-поверховий житловий будинок, спричинивши пожежу та руйнування на шостому та сьомому поверхах. Рятувальники евакуювали 150 мешканців й врятували травмованого чоловіка з шостого поверху та заблоковану жінку з девятого поверху. Також було виявлено тіло 36-річного загиблого.

На місці події працювали 49 рятувальників й 13 одиниць техніки, а психологи надавали підтримку постраждалим. Також було розгорнуто пункт незламності.

А в Броварах уламки російського безпілотника впали на житловий будинок й виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння, але виявили в оселі загибле подружжя — чоловіка 1966 року народження його 59-річну дружину.

Руйнування на Київщині. Фото: ДСНС

Руйнування на Київщині. Фото: ДСНС

Руйнування на Київщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 23 січня російські загарбники також атакували Київщину безпілотниками. Внаслідок падіння уламків збитих безпілотників в одному з сіл було пошкоджено чотири приватні будинки, лінію електропередач й будівлю кафе.

Источник: Ракурс


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