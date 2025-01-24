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Ракурс
Война на Украине. Карта: DeepState

Оккупанты продвинулись в семи населенных пунктах — DeepState (КАРТА)

24 янв 2025, 10:48
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Армія країни-агресора росії мала успіхи на деяких ділянках фронту в Україні.

Так, на початок доби 24 січня окупанти просунулась у семи населених пунктах — у Великій Новосілці, біля Дачного, Удачного, Новоєлизаветівки, Макіївки, Табаївки та Западного. Про це аналітики проекту DeepState повідомили у Telegram.

Напередодні проект DeepState повідомив, що оборонна операція у Нововасилівці Донецької області завершена, бо село окупував ворог.

Сили противника, які штурмували Нововасилівку складалися в основному з підрозділів 27 МСД, а саме 433 МСП, 506 МСП, 907 ОРБ. На підсилення було відправлено 71 батальйон спецназу та групи 24 бригади ГРУ. Комплектація кожного ворожого організму складала від 92%. Для відомостей, один з полків проходив відновлення у Авдіївці і за 10 днів відновив всі втрати, — зазначили фахівці.

Війна в Україні. Карта: DeepState

Війна в Україні. Карта: DeepState

Війна в Україні. Карта: DeepState

Нагадаємо, в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця» заявляли, що на Новопавлівському напрямку поблизу Великої Новосілки є ризик оперативного оточення підрозділів Сил оборони України.

Источник: Ракурс


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