Війна в Україні. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n203428-okupanty-prosunulysya-u-semy-naselenyh-punktah-deepstate-karta.html

Ракурс

Армія країни-агресора росії мала успіхи на деяких ділянках фронту в Україні.

Так, на початок доби 24 січня окупанти просунулась у семи населених пунктах — у Великій Новосілці, біля Дачного, Удачного, Новоєлизаветівки, Макіївки, Табаївки та Западного. Про це аналітики проекту DeepState повідомили у Telegram.

Напередодні проект DeepState повідомив, що оборонна операція у Нововасилівці Донецької області завершена, бо село окупував ворог.

Сили противника, які штурмували Нововасилівку складалися в основному з підрозділів 27 МСД, а саме 433 МСП, 506 МСП, 907 ОРБ. На підсилення було відправлено 71 батальйон спецназу та групи 24 бригади ГРУ. Комплектація кожного ворожого організму складала від 92%. Для відомостей, один з полків проходив відновлення у Авдіївці і за 10 днів відновив всі втрати, — зазначили фахівці.

Нагадаємо, в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця» заявляли, що на Новопавлівському напрямку поблизу Великої Новосілки є ризик оперативного оточення підрозділів Сил оборони України.