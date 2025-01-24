Трамп возложил на Зеленскую часть ответственности за начало войны. Фото:

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Президент України Володимир Зеленський не мав допустити повномасштабного вторгнення росії.

Президент США Дональд Трамп заявив, поклав на Зеленського частину відповідальності за початок російського вторгнення. Війни можна було б уникнути, уклавши угоду. Про це глава Сполучених Штатів Америки заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Він мав не допустити цієї війни, — зазначив він.

При цьому американський лідер заявив, що Зеленський «не ангел». І додав, що президент України «бореться з набагато більшим суб'єктом, набагато більшим, набагато потужнішим».

Він не повинен був цього робити, тому що ми могли б укласти угоду, а Зеленський вирішив, що «я хочу битися», — заявив Трамп.

А видання NBC News поінформувало, що речник Білого дому не відповів на запитання, як, на думку Трампа, мала діяти Україна, коли рф почала повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп прямо звинуватив президента росії володимира путіна у тому, що війна в Україні все ще триває. Відповідну заяву він зробив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі через день після того, як він погрожував масовими митами та санкціями на російську продукцію, якщо він не зможе укласти угоду про припинення конфлікту.

Джерело: Fox News, NBC News