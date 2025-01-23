Трамп прямо звинуватив путіна у тому, що війна в Україні все ще триває

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Дональд Трамп прямо звинуватив диктатора Кремля владіміра путіна у тому, що війна в Україні все ще триває — через день після того, як він погрожував масовими митами та санкціями на російську продукцію, якщо він не зможе укласти угоду про припинення конфлікту.

Виступаючи у відеозверненні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, президент Сполучених Штатів заявив, що знизить вартість нафти, тому що «якщо ціна впаде, російсько-українська війна негайно закінчиться», додавши:

Пора покінчити з цим.

Відповідаючи на запитання, чи вірить він, що війна в Україні закінчиться до того часу, коли ВЕФ повернеться в Давос через рік, Трамп сказав:

Ну, вам доведеться запитати росію. Україна готова укласти угоду.

Трамп у вівторок заявив журналістам, що «Зеленський сказав мені, що хоче укласти угоду». Але, додав він в Овальному кабінеті в перший день свого другого президентства:

Я не знаю, чи знає путін… Можливо, ні. Я думаю, що він повинен укласти угоду. Я думаю, що він руйнує росію, не укладаючи угоди.

Зеленський, зі свого боку, неодноразово звертався до адміністрації Трампа, щоб довести, що саме Москва, а не Київ, стоїть на шляху до мирної угоди.

У своєму власному зверненні в Давосі у вівторок Зеленський також намагався звернутися до Трампа, повторюючи деякі з його тез про те, що Європі необхідно «активізуватись» і нести відповідальність за власну безпеку, і підтримав 5-відсотковий план витрат НАТО.

Трамп також заявив, що гарантуватиме безпеку поставок зрідженого газу до Європи.

США вже є другим за величиною газовим партнером Європейського Союзу та найбільшим постачальником СПГ після того, як росія припинила постачання після її повномасштабного вторгнення в Україну. Але Трамп має мало можливостей для збільшення експорту в короткостроковій перспективі, і потенційні торговельні суперечки між США та ЄС можуть вплинути на постачання газу.

У четвер Трамп також заявив, що «попросить усі наші країни [НАТО] збільшити витрати на оборону до 5 відсотків валового внутрішнього продукту, що мало бути багато років тому». Наразі цільові витрати НАТО становлять 2 відсотки, і 24 країни із 32 досягають цього.

Тим не менш, хоча Трамп раніше критикував членів НАТО за їхні невигідні витрати на оборону та інші передбачувані недоліки, у четвер у своїй промові до WEF він, здавалося, мав примирливий тон, сказавши:

Я люблю Європу, я люблю країни Європи.

Трамп тркож сказав, що розмовляв з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, одним із ключових союзників росії, і попросив його тиснути на путіна, щоб він припинив війну.

Сподіваюся, що Китай може допомогти нам зупинити війну, зокрема з Росією… Вони мають велику владу над цією ситуацією, і ми працюватимемо з ними. І я згадав це під час нашої телефонної розмови з президентом Сі, і, сподіваюся, ми зможемо працювати разом і зупинити це.

Трамп також розкритикував результати президентських виборів путіна 2024 року, які він «переміг» з неймовірно 88% підтримки, назвавши їх «відверто смішними».