Генштаб подтвердил поражение Рязанского НПЗ и завода Кремный Эл в Брянске. Фото:

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Генштаб ЗСУ підтвердив ураження двох важливих російських об'єктів.

У ніч на 24 січня були атаковані об'єкти, які задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії. По ворожих цілях працювали безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Facebook.

Зазначається, що внаслідок ударів виникли пожежі на виробничих потужностях «Рязанської нафтопереробної компанії» та на нафтоперекачувальній станції «Рязань».

Також БпЛА уразили завод мікроелектроніки «Кремній Ел» у Брянську, який є одним із ключових підприємств мікроелектронної промисловості рф. Цей завод виробляє широкий асортимент мікросхем і компонентів, які використовуються у стратегічно важливих системах озброєння. Зокрема, в ракетних комплексах «Тополь-М», «Булава», зенітних ракетних системах С-300 та С-400, а також у бортовій електроніці бойових літаків.

В Генеральному штабі наголосили, що систематичне та цілеспрямоване ураження об'єктів, що забезпечують окупаційну армію рф пально-мастильними матеріалами та військовою технікою триватиме до повного припинення війни.

Нагадаємо, минулої ночі відбулася масована атака безпілотників. Через загрозу БпЛА обмеження на польоти вводили в аеропортах Москви, Казані, Пензи, Саратова, Уфи. Міністерство оборони країни-агресора російської федерації заявило про нібито збиття 121 БпЛА.