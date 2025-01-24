Сенат США утвердил Джона Рэтклиффа в должности директора ЦРУ

Джон Рэтклифф стал директором ЦРУ. Фото:

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Ракурс

Сенат США затвердив Джона Реткліффа на посаді директора ЦРУ.

Раніше він був директором Національної розвідки за першої президентської каденції Дональда Трампа. Відповідне рішення було ухвалено не одностайно — 74 сенатори проголосували «за», а 25 проголосували «проти». Затвердження не підтримали чимало демократів. Про це повідомило Associated Press.

А видання The Hill поінформувало, обидві партії схвалюють наміри Реткліффа боротися з Комуністичною партією КНР. Посадовець працював директором національної розвідки під час першого терміну Трампа. Це другий член його команди нацбезпеки, затверджений верхньою палатою.

Раніше директор ЦРУ не завжди входив до складу кабінету міністрів президента, хоча Джо Байден під час перебування на посаді глави держави підвищив цю посаду до рівня Кабміну за часів попередника Реткліффа Вільяма Бернса.

Нагадаємо, 20 січня сенат США затвердив Марка Рубіо на посаді державного секретаря. Представники обох партій підтримали Рубіо 99 голосами, і жоден сенатор не проголосував проти призначення.

Джерело: Associated Press