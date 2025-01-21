Сенат США затвердив Рубіо на посаді держсекретаря

Марко Рубіо, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n203329-senat-ssha-zatverdyv-rubio-na-posadi-derjsekretarya.html

Ракурс

Сенат США затвердив Марка Рубіо на посаді держсекретаря через кілька годин після інавгурації нового президента Дональда Трампа.

Представники обох партій підтримали Рубіо 99 голосами, і жоден сенатор не проголосував проти призначення, повідомляє «Голос Америки».

Рубіо — 53-річний сенатор-республіканець від штату Флорида — став першим латиноамериканцем за походженням, який обійме посаду головного дипломата США.

У минулому він виступав за активну зовнішню політику щодо геополітичних ворогів США, включаючи Китай, Іран і Кубу. Протягом останніх кількох років Рубіо пом’якшив деякі свої позиції, щоб більше відображати погляди Трампа.

Трамп звинувачував колишніх президентів у тому, що вони «втягнули США у дорогі та марні війни», і наполягав на менш інтервенціоністській зовнішній політиці.

Під час слухань про підтвердження Рубіо попередив, що США повинні змінити курс, щоб уникнути більшої залежності від Китаю.

Відповідаючи на питання журналістів, Рубіо торкнувся питання російської агресії проти України. Він назвав росію «агресором» і водночас заявив, що нова адміністрація «хоче, щоб війна скінчилася»:

росія є агресором у цьому конфлікті, але цю війну потрібно закінчити. І, зрештою, це складність зовнішньої політики.

Рубіо зазначив, що не може визначити часові рамки для припинення війни між росією та Україною, і додав, що очікує, що обидві сторони мають у чомусь поступитися задля досягнення миру.

Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Це досить зрозуміло, — наголосив Рубіо.

Залучені країни, як росіяни, так і українці, матимуть приймати остаточні рішення щодо того, на що вони погодилися, — додав він.

Джерело: «Голос Америки»