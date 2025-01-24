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Последствия российских атак на Никопольщине, фото: Сергей Лысак

АЗС, газопровод и ЛЭП повреждены за день на Никопольщине из-за российских атак (ФОТО)

24 янв 2025, 20:29
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Російські загарбники сьогодні, 24 січня, протягом дня атакували Нікополь, а також Мирівську і Марганецьку громади Нікопольського району.

Ворог застосовував дрони-камікадзе та артилерію. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що внаслідок російських атак пошкоджені:

  • АЗС;
  • два приватні будинки;
  • господарська споруда;
  • газогін;
  • лінія електропередач.

Загиблих та постраждалих немає, — додав Лисак.

Наслідки російських атак на Нікопольщині, фото: Сергій Лисак

Источник: Ракурс


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