Последствия российских атак на Никопольщине, фото: Сергей Лысак

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Російські загарбники сьогодні, 24 січня, протягом дня атакували Нікополь, а також Мирівську і Марганецьку громади Нікопольського району.

Ворог застосовував дрони-камікадзе та артилерію. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що внаслідок російських атак пошкоджені:

АЗС;

два приватні будинки;

господарська споруда;

газогін;

лінія електропередач.