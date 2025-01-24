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Последствия российских атак на Никопольщине, фото: Сергей Лысак
АЗС, газопровод и ЛЭП повреждены за день на Никопольщине из-за российских атак (ФОТО)https://racurs.ua/n203447-azs-gazoprovod-i-lep-povrejdeny-za-den-na-nikopolschine-iz-za-rossiyskih-atak-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 24 січня, протягом дня атакували Нікополь, а також Мирівську і Марганецьку громади Нікопольського району.
Ворог застосовував дрони-камікадзе та артилерію. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що внаслідок російських атак пошкоджені:
- АЗС;
- два приватні будинки;
- господарська споруда;
- газогін;
- лінія електропередач.
Загиблих та постраждалих немає, — додав Лисак.
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