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Наслідки російських атак на Нікопольщині, фото: Сергій Лисак
АЗС, газогін та ЛЕП пошкоджені за день на Нікопольщині через російські атаки (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203447-azs-gazogin-ta-lep-poshkodjeni-za-den-na-nikopolschyni-cherez-rosiyski-ataky-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 24 січня, протягом дня атакували Нікополь, а також Мирівську і Марганецьку громади Нікопольського району.
Ворог застосовував дрони-камікадзе та артилерію. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що внаслідок російських атак пошкоджені:
- АЗС;
- два приватні будинки;
- господарська споруда;
- газогін;
- лінія електропередач.
Загиблих та постраждалих немає, — додав Лисак.