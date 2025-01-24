Правительство утвердило перечень вещей, которые будут выдавать раненым военным

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Правительство утвердило перечень вещей, которые будут выдаваться военнослужащим, которые получили ранения или заболевания, фото: Pago
Правительство утвердило перечень вещей, которые будут выдавать раненым военнымhttps://racurs.ua/n203448-pravitelstvo-utverdilo-perechen-veschey-kotorye-budut-vydavat-ranenym-voennym.htmlРакурс
Кабінет міністрів затвердив перелік речей, які будуть видаватися військовослужбовцям, що зазнали поранень або захворювань при виконанні своїх обовʼязків.
Про це сьогодні, 24 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Мова йде про адаптивний одяг і засоби особистої гігієни, — зазначив нардеп. — Стосуватиметься це військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії, СБУ, МВС, ДПСУ, УДО та СЗР.
Зазначається, що на реалізацію цієї програми буде виділено 3 млрд грн протягом наступних чотирьох років.
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