Правительство утвердило перечень вещей, которые будут выдавать раненым военным

Правительство утвердило перечень вещей, которые будут выдаваться военнослужащим, которые получили ранения или заболевания, фото: Pago

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Кабінет міністрів затвердив перелік речей, які будуть видаватися військовослужбовцям, що зазнали поранень або захворювань при виконанні своїх обовʼязків.

Про це сьогодні, 24 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Мова йде про адаптивний одяг і засоби особистої гігієни, — зазначив нардеп. — Стосуватиметься це військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії, СБУ, МВС, ДПСУ, УДО та СЗР.

Зазначається, що на реалізацію цієї програми буде виділено 3 млрд грн протягом наступних чотирьох років.