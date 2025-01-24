Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Правительство утвердило перечень вещей, которые будут выдаваться военнослужащим, которые получили ранения или заболевания, фото: Pago

Правительство утвердило перечень вещей, которые будут выдавать раненым военным

24 янв 2025, 20:55
999

Кабінет міністрів затвердив перелік речей, які будуть видаватися військовослужбовцям, що зазнали поранень або захворювань при виконанні своїх обовʼязків.

Про це сьогодні, 24 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Мова йде про адаптивний одяг і засоби особистої гігієни, — зазначив нардеп. — Стосуватиметься це військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії, СБУ, МВС, ДПСУ, УДО та СЗР.

Зазначається, що на реалізацію цієї програми буде виділено 3 млрд грн протягом наступних чотирьох років.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров