Уряд затвердив перелік речей, який видаватимуть пораненим військовим

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Уряд затвердив перелік речей, що будуть видаватися військовослужбовцям, які зазнали поранень або захворювань, фото: Pago
Уряд затвердив перелік речей, який видаватимуть пораненим військовимhttps://racurs.ua/ua/n203448-uryad-zatverdyv-perelik-rechey-yakyy-vydavatymut-poranenym-viyskovym.htmlРакурс
Кабінет міністрів затвердив перелік речей, які будуть видаватися військовослужбовцям, що зазнали поранень або захворювань при виконанні своїх обовʼязків.
Про це сьогодні, 24 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Мова йде про адаптивний одяг і засоби особистої гігієни, — зазначив нардеп. — Стосуватиметься це військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії, СБУ, МВС, ДПСУ, УДО та СЗР.
Зазначається, що на реалізацію цієї програми буде виділено 3 млрд грн протягом наступних чотирьох років.
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