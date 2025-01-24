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Ракурс
В Україні створюють Агенцію національної єдності

Уряд створив Агенцію національної єдності

24 січ 2025, 19:17
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Кабмін створив Агенцію національної єдності.

Про це сьогодні, 24 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Зазначається, що основними задачами Агенції стануть:

  • стимулювання повернення громадян до України;
  • посилення звʼязку з Україною та залучення до підтримки України за кордоном;
  • консультування українців, що мешкають за кордоном, щодо програм підтримки і надання допомоги у вирішенні проблемних питань;
  • вирішення комплексних питань та проблем при поверненні громадян до України;
  • сприяння інтеграції України у світовий простір.

Ще цікаво, що це Агентство буде підпорядковуватись не Міністерству єдності, а Міністерству економіки, — додав нардеп.

Джерело: Ракурс


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