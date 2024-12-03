Олексій Чернишов став міністром національної єдності України. Фото: Ярослав Железняк

https://racurs.ua/ua/n201802-rada-pryznachyla-chernyshova-na-posadu-ministra-nacionalnoyi-iednosti-ukrayiny.html

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Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віце-прем'єр-міністра України — міністра національної єдності України.

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Відповідне рішення було ухвалене парламентом у вівторок, 3 грудня. «За» проголосували 237 народних депутатів. Про це нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Тепер питання як буде затверджуватися положення та бюджет на це. Поки на агентство з об'єднання (воно під Мінеконом) закладено лише 150 млн грн, — зазначив він.

За інформацією народного депутата від «Європейської Солідарності» Олексія Гончаренка, представляти кандидатуру Чернишова в Раду прийшов прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також перед Радою виступив і сам Чернишов, а згодом відповів на запитання депутатів щодо створення Міністерства національної єдності України.

Як відомо, з листопада 2022 року Олексій Чернишов очолює компанію «Нафтогаз України». До цього він був міністром розвитку громад та територій, а ще раніше очолював Київську обласну військову адміністрацію.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 19 листопада представив у Верховній Раді внутрішній план стійкості України. Він заявив, що буде створено Міністерство обʼєднання України і до кінця року представлять кандидатуру міністра.

Нове міністерство має забезпечити єдність громадян України за кордоном, допомагати у наданні консульських послуг та сприяти поверненню людей.