Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине создают Агентство национального единства

Правительство создало Агентство национального единства

24 янв 2025, 19:17
999

Кабмін створив Агенцію національної єдності.

Про це сьогодні, 24 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Зазначається, що основними задачами Агенції стануть:

  • стимулювання повернення громадян до України;
  • посилення звʼязку з Україною та залучення до підтримки України за кордоном;
  • консультування українців, що мешкають за кордоном, щодо програм підтримки і надання допомоги у вирішенні проблемних питань;
  • вирішення комплексних питань та проблем при поверненні громадян до України;
  • сприяння інтеграції України у світовий простір.

Ще цікаво, що це Агентство буде підпорядковуватись не Міністерству єдності, а Міністерству економіки, — додав нардеп.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров