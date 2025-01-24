Правительство создало Агентство национального единства

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В Украине создают Агентство национального единства
Правительство создало Агентство национального единстваhttps://racurs.ua/n203445-pravitelstvo-sozdalo-agentstvo-nacionalnogo-edinstva.htmlРакурс
Кабмін створив Агенцію національної єдності.
Про це сьогодні, 24 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Зазначається, що основними задачами Агенції стануть:
- стимулювання повернення громадян до України;
- посилення звʼязку з Україною та залучення до підтримки України за кордоном;
- консультування українців, що мешкають за кордоном, щодо програм підтримки і надання допомоги у вирішенні проблемних питань;
- вирішення комплексних питань та проблем при поверненні громадян до України;
- сприяння інтеграції України у світовий простір.
Ще цікаво, що це Агентство буде підпорядковуватись не Міністерству єдності, а Міністерству економіки, — додав нардеп.
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