Правительство создало Агентство национального единства

В Украине создают Агентство национального единства

https://racurs.ua/n203445-pravitelstvo-sozdalo-agentstvo-nacionalnogo-edinstva.html

Ракурс

Кабмін створив Агенцію національної єдності.

Про це сьогодні, 24 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Зазначається, що основними задачами Агенції стануть:

стимулювання повернення громадян до України;

посилення звʼязку з Україною та залучення до підтримки України за кордоном;

консультування українців, що мешкають за кордоном, щодо програм підтримки і надання допомоги у вирішенні проблемних питань;

вирішення комплексних питань та проблем при поверненні громадян до України;

сприяння інтеграції України у світовий простір.