Парламентский комитет по нацбезопасности и обороне опубликовал заявление о последних резонансных событиях, фото: «Голос Украины»

https://racurs.ua/n203450-komitet-rady-po-nacbezopasnosti-otreagiroval-na-situaciu-s-arestami-generalov.html

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Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки на своєму засідання сьогодні, 24 січня, розглянув ситуацію зі звинуваченнями окремих військовослужбовців старшого та вищого офіцерського складу ЗСУ.

Відповідна заява, сьогодні, 24 січня, опублікована на сторінці Комітету на сайті Верховної Ради.

Комітет вважає за необхідне наголосити: в умовах протидії збройній агресії з боку росії заяви та дії, що здатні призвести до дискредитації Збройних Сил України, становлять загрозу єдності нашого народу й впливають на обороноздатність держави, — вказано в заяві.

У Комітеті наголошують, що 15 березня 2022 року Верховною Радою України було ухвалено важливі зміни до чинного законодавства, які передбачають запровадження під час дії правового режиму воєнного стану бойового імунітету:

«Бойовий імунітет є правовим запобіжником, який виключає кримінальну протиправність діяння та передбачає можливість обґрунтованого звільнення військовослужбовців (зокрема, представників військового командування) від кримінальної відповідальності за діяння, вчинені в умовах дії воєнного стану, в першу чергу, під час відсічі збройної агресії російської федерації».

З огляду на це, Комітет одноголосно ухвалив рішення, в якому зазначеного його позицію:

визнаючи необхідність ретельного вивчення подій, які могли призвести до тяжких наслідків та зашкодити національній безпеці держави, не піддаючи сумніву компетенцію відповідних правоохоронних органів, комітет вбачає в ухвалених рішеннях ознаки вибіркового застосування норм права, про що свідчить виокремлення певних подій і певних осіб на тлі відсутності належної та своєчасної правової оцінки інших подій та дій інших осіб, на які неодноразово вказував Комітет у своїх рішеннях. На думку членів Комітету, такий підхід може призвести до порушення наріжних принципів рівності усіх перед законом і судом, об'єктивності, неупередженості і справедливості; застосування надмірно суворих запобіжних заходів щодо чинних військовослужбовців ЗСУ, активних учасників бойових дій, на думку членів Комітету, є непропорційним та могло ґрунтуватися на довільному тлумаченні норм чинного законодавства. На думку членів Комітету, демонстративне заґратування офіцерів і генералів, відзначених державними нагородами за участь у відсічі збройній агресії, встановлення щодо них надмірної суми застави в очах суспільства де-факто ставить знак рівності між особливо небезпечними злочинцями і людьми, що зі зброєю в руках боронили незалежність України. члени Комітету наголошують на необхідності уникнення офіційними особами будь-яких заяв або коментарів, здатних вплинути на формування у громадян хибного враження щодо розслідуваних подій, передчасного уявлення про провину військовослужбовців, чиї дії ще не отримали належної правової оцінки суду. Будь-які маніпуляції чи спекуляції на такій чутливий темі не тільки порушують конституційний принцип презумпції невинуватості, але й здатні сприяти намаганням ворога підірвати взаємну довіру суспільства і Збройних Сил.