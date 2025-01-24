В Словакии десятки тысяч человек вышли на протесты против пророссийского премьера Фицо

Митинг в Словакии, фото: Aktuality

https://racurs.ua/n203453-v-slovakii-desyatki-tysyach-chelovek-vyshli-na-protesty-protiv-prorossiyskogo-premera-fico.html

Ракурс

У Словаччині сьогодні, 24 січня, десятки тисяч людей вийшли на центральну площу столиці країни міста Братислава на протест з вимогою відставки премʼєр-міністра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За оцінками організаторів, на акцію протесту прийшли 60 тис. людей — приблизно учетверо більше, ніж на попередній демонстрації два тижні тому.

Протестувальники вигукували: «Фіцо в росію», «Ні цьому уряду», «Досить Фіцо»

За інформацією місцевих ЗМІ, мітинги також проводилися в 20 інших містах. Загалом у них взяли участь щонайменше 100 тис. осіб.

Таким чином, протести наближають до рівня, який спостерігався у 2018 році, коли вбивство журналіста-розслідувача спричинило масові демонстрації та змусило Фіцо піти у відставку. Фіцо повернувся на посаду прем'єра у 2023 році.

Джерело: Reuters