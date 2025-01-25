В Агентстве оборонных закупок будет новое руководство

https://racurs.ua/n203459-v-agentstve-oboronnyh-zakupok-budet-novoe-rukovodstvo.html

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Міністр оборони України Рустем Умєров заявив про рішення призначити очільником Агентства оборонних закупівель Арсена Жумаділова.

Як заявив міністр, чинне керівництво агентства не впоралося із покладеними на нього завданнями тож Марину Безрукову та її заступника Дмитра Кліменкова планують звільнити.

Зокрема, за словами міністра, із Мариною Безруковою, яка очолює агентство наразі не планують продовжувати контракт, а рішення щодо звільнення Дмитра Кліменкова має ухвалити Кабінет Міністрів України.

За останні пів року замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами ми отримали політичні ігри, «зливи» контрактів, «злив» інформації (правоохоронці обовʼязково ще перевірять ці факти), піар бездіяльності та невиконання КРІ підпорядкованим підприємством МОУ. Закупівлі зброї, які повинні бути закритими під час воєнного стану та повномасштабної війни з росією, чомусь перетворилися на «Амазон», де кожен користувач інтернету може у реальному часі бачити, хто і що купує, в яких обсягах та у яких виробників, — заявив міністр.

Раніше Марина Безрукова заявила, що через скандальні неякісні 120-мм міни у неї «почали погіршуватися» стосунки з міністром оборони Рустемом Умєровим. Йдеться про закупівлі мін, які не спрацьовували на фронті.

Також керівниця Агентства оборонних закупівель (АОЗ) Марина Безрукова оголосила, що продовжує виконувати свої обов’язки, попри рішення міністра оборони України Рустема Умерова про розірвання з нею контракту. Наглядова рада АОЗ повідомила про продовження контракту з керівницею агентства Безруковою ще на один рік.

Арсен Жумаділов вже очолює закупівельну агенцію Міноборони «Державний оператор тилу» — кримський татарин, народився в Сімферополі. Він є викладачем Києво-Могилянської академії. У 2022 році мобілізований до лав Командування медичних сил Збройних сил України, займався темою закупівель у військово-медичній службі. З квітня 2023 року очолює команду з реформи державних закупівель у сфері оборони при Офісі з підтримки змін.

До цього він очолював державне підприємство «Медичні закупівлі України». На цій посаді він критикував у 2020 році діяльність тодішнього міністра Іллю Ємеця звинувачуючи міністра у гальмуванні державних закупівель.