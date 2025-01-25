Зеленский заявил, что Украина может быстро наладить транзит газа из Азербайджана. Фото: ОП

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Транзит газу з Азербайджану до Європи може налагодити Україна.

Київ може швидко підписати контракт та налагодити транзит азербайджанського газу, коли почує відповідний сигнал з Європи. Це питання вже було раніше обговорене з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 25 січня заявив на прес-конференції з молдовською колегою Маєю Санду.

За його словами, Азербайджан видобуває близько 40 млрд куб. м газу на рік, тоді як використовує країна лише 14−15 млрд куб. м. При цьому спроможності експорту Баку складають 25 млрд куб. м.

Ми можемо використовувати і нашу інфраструктуру, якщо країнам в Європі треба газ, але не російський газ, — зазначив український лідер.

Зеленський також наголосив, що Україна ніколи не відмовляла у можливості транспортування азербайджанського газу через свою територію, однак не погодиться на відновлення транзиту російського палива.

Можемо підписати контракт, швидко налагодити, коли ми почуємо сигнал і від людей в Тирасполі, і від людей в Словаччині, і від інших країн Європи, — додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може надати вугілля Молдові, зокрема і постачати його в невизнане Придністров’я для вироблення електроенергії. Також Київ готовий відправити у Придністров’я своїх людей.