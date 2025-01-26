Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 720 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n203484-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1-tys-720-chelovek-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 830 тис. 190 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 720 осіб. Про це сьогодні, 26 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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