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Рашисти за добу втратили 1 тис. 720 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російська армія за добу втратила 1 тис. 720 осіб (ІНФОГРАФІКА)

26 січ 2025, 08:10
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 830 тис. 190 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 720 осіб. Про це сьогодні, 26 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 9 тис. 868 танків;
  • 20 тис. 549 бойових броньованих машин;
  • 22 тис. 323 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 263 одиниці РСЗВ;
  • 1 тис. 50 одиниць засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 331 гелікоптер;
  • 23 тис. 253 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 53 крилаті ракети;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 35 тис. 124 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 715 одиниць спеціальної техніки.

Рашисти за добу втратили 1 тис. 720 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Джерело: Ракурс


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