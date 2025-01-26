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Рашисти за добу втратили 1 тис. 720 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ
Російська армія за добу втратила 1 тис. 720 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n203484-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1-tys-720-osib-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 830 тис. 190 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 720 осіб. Про це сьогодні, 26 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 868 танків;
- 20 тис. 549 бойових броньованих машин;
- 22 тис. 323 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 263 одиниці РСЗВ;
- 1 тис. 50 одиниць засобів ППО;
- 369 літаків;
- 331 гелікоптер;
- 23 тис. 253 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 53 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 35 тис. 124 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 715 одиниць спеціальної техніки.
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