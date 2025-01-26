Рашисти за добу втратили 1 тис. 720 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n203484-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1-tys-720-osib-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 830 тис. 190 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 720 осіб. Про це сьогодні, 26 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив: